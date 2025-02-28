В Гяндже продолжается подготовка к проведению Игр стран СНГ - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - В Гяндже продолжается подготовка к проведению Игр стран СНГ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Мушфиг Джафаров, выступая сегодня на пленарном заседании парламента.

"На встрече со спортсменами, посвященной спортивным итогам 2024 года, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в связи с проведением Игр стран СНГ в городе Гянджа будут проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы и благоустройство города, чтобы создать условия для приема 7000 участников, их команд, коллективов. Работы в этом направлении уже начались",- отметил он.

По его словам, в городе Гянджа асфальтируются внутригородские дороги, начаты работы по благоустройству кварталов, планируется завершить реконструкцию городского стадиона, строительство которого в настоящее время продолжается до начала Игр.

"Гянджинский промышленный парк - это стратегический проект, который может существенно повлиять на социально-экономическое развитие города. Помимо создания новых рабочих мест и условий для роста занятости, Гянджинский промышленный парк внесет большой вклад в развитие местного производства и промышленности.

В частности, привлечение новых инвестиций и вложений еще больше увеличит экономический потенциал города. Таким образом, Гянджа, помимо того, что является вторым по величине городом Азербайджана, может стать важным логистическим и промышленным центром. Промпарк придаст импульс этому процессу и еще больше повысит роль Гянджи в региональной экономике.

Учитывая эти факторы, создание Гянджинского промышленного парка станет важным шагом не только для города, но и для стратегии экономического развития Азербайджана в целом. Поэтому мы бы попросили Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики, которое занимается реализацией проекта, как можно скорее реализовать его", - добавил М.Джафаров

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