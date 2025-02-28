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Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 28 февраля 2025 11:36 (UTC +04:00)
Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 28 февраля завершился официальный визит Президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Гвинеи-Бисау в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан (ФОТО)
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