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Джейхун Байрамов обсудил с Кайей Каллас перспективы отношений Азербайджана и ЕС

Политика Материалы 28 февраля 2025 12:57 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с Кайей Каллас перспективы отношений Азербайджана и ЕС
Фото: МИД Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 28 февраля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений Азербайджана и ЕС, обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны подчеркнули широкий потенциал двусторонних отношений сотрудничества, важность интенсификации политического диалога, включая осуществление взаимных визитов с целью продвижения вопросов, стоящих на повестке дня.

Во время телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.

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