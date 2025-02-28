Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторых указах

БАКУ /Trend/ - Утверждено внесение изменений в указы Президента Азербайджанской Республики от 27 июня 2019 года № 759 "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере" и от 7 октября 2021 года № 1455 "О некоторых вопросах, связанных с регулированием земельных отношений".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, срок предоставления сельскохозяйственных субсидий пользователям посевных площадей в Азербайджане на основании выписки из государственного реестра недвижимого имущества о правах собственности, аренды или пользования земельным участком продлен на 2 года - до 1 января 2027 года.