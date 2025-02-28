Официальный Баку ответил на претензии МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно осуждает и отвергает заявление МИД Армении от 28 февраля 2025 года, в котором содержатся безосновательные обвинения в якобы жестоком обращении с армянскими заключенными и лицами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, а также касающиеся продолжающегося над ними судебного процесса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении.

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