Официальный Баку ответил на претензии МИД Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно осуждает и отвергает заявление МИД Армении от 28 февраля 2025 года, в котором содержатся безосновательные обвинения в якобы жестоком обращении с армянскими заключенными и лицами, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, а также касающиеся продолжающегося над ними судебного процесса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении.

"Главари сепаратистов и другие задержанные лица армянского происхождения, о которых Армения заботилась на протяжении почти 30 лет, обвиняются в военных преступлениях, этнических чистках, военной агрессии, пытках и других тяжких преступлениях, либо уже осуждены за эти преступления. В соответствии с Женевскими конвенциями, а также международным и национальным законодательством в целом, Азербайджан имеет права и обязанности по расследованию и судебному преследованию подобных преступлений. Подобные аресты имеют под собой полное правовое основание, это не нарушает прав задержанных лиц. Даже если задержанные являются военнопленными, то в соответствии с III Женевской конвенцией военнопленные, в отношении которых продолжается уголовное преследование за совершенные преступления, могут находиться под стражей до завершения судебного процесса, а при необходимости - до отбывания наказания", - сказал он.

Представитель МИД Азербайджана заявил, что все права и обязанности обвиняемых должным образом обеспечены и разъяснены им, все судебные процессы и показания зафиксированы.

"Осуществлялись регулярные визиты представителей Международного комитета Красного Креста к ним, телефонная и видеосвязь с членами их семей, в последний раз такая встреча была организована в феврале. Хорошо известно, что Азербайджан в качестве гуманитарного жеста, а также в соответствии с международными гуманитарными обязательствами, освободил и репатриировал более 200 армян, имевших статус военнопленных или задержанных лиц после войны 2020 года. Тем не менее после того, как они были возвращены Азербайджаном Армении, некоторые из этих лиц были арестованы и допрошены армянскими властями. Хотелось бы напомнить МИД Армении, что Азербайджан также сделал большой жест, позволив более 10 тысячам членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и покинуть территории Азербайджана после проведенных антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе в 2023 году.

В отличие от Азербайджана, Армения не инициировала никаких расследований случаев унижающего достоинство обращения с азербайджанскими военнопленными и заключенными в тюрьму гражданскими лицами и не сотрудничала в предоставлении информации о местонахождении 4000 пропавших без вести азербайджанцев. По свидетельствам очевидцев и многочисленным фактам, в грубое нарушение международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года, все азербайджанские военнопленные подвергались пыткам, жестокому обращению, содержались в условиях, унижающих достоинство.

Очевидно, что подобное заявление Армении демонстрирует, насколько политическое руководство этой страны обеспокоено продолжающимся судебным процессом, связанным с обвинением в совершении военных преступлений лиц, которых оно когда-то открыто поддерживало всеми средствами ради продолжения акта агрессии и политики против Азербайджана. Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора и ряд ее противозаконных действий являются фактом, который невозможно отрицать. Следовательно, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих действиях, является справедливым и не может быть нарушено политическими манипуляциями.

Даже сегодня, вместо того чтобы приветствовать судебные процессы над обвиняемыми в военных преступлениях, Армения, называющая их «инсценированными», не заинтересована в залечивании ран, нанесенных ею за десятилетия, и в том, чтобы взглянуть в глаза правде, которую могут раскрыть эти судебные процессы. В этот критический период азербайджанская сторона ожидает, что армянская сторона воздержится от необоснованных заявлений, наносящих ущерб усилиям по установлению мира в регионе, включая привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях", - сказал он.

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