Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество двух стран

БАКУ /Trend/ - 28 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что министры высоко оценили существующие связи стратегического сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления сотрудничества по многим направлениям.

Кроме того, были обсуждены контакты на высоком уровне между лидерами двух стран, а также вопросы реализации соглашений, достигнутых во время последнего визита премьер-министра Пакистана в нашу страну, в том числе планы на будущее.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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