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В Азербайджане будет создана футбольная академия “Барселона”

Политика Материалы 1 марта 2025 11:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана футбольная академия “Барселона”
Фото: FC Barcelona

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана футбольная академия "Барселона".

Об этом было сказано во время встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорты, сообщает Trend.

На встрече было сообщено, что будет подписан документ о создании в Азербайджане футбольной академии "Барселона", состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с будущей деятельностью академии, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития детского футбола в нашей стране.

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