Подписан Меморандум о взаимопонимании между Судебно-правовым советом и Национальной Академией авиации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 февраля состоялась встреча ректора Национальной Академии авиации, академика Арифа Пашаева с председателем Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Инамом Керимовым.

Как сообщает Trend, на встрече были высоко оценены двусторонние связи, подчеркнуто, что около 20 судей были привлечены к педагогической деятельности в Академии, 11 судей являются выпускниками академии. В то же время, в рамках диссертационного совета по правовым областям, созданного при Национальной академии авиации, обсуждались вопросы по получению экспертных заключений от Верховного суда.

Согласно меморандуму, предусматривается прохождение учащихся по специальности «Юриспруденция» практики в структурных подразделениях Совета, участие в обучении судей, организация совместных научно-практических конференций общегосударственного и международного значения, проведение круглых столов, семинаров, учебных курсов, встреч и симуляционных занятий, подготовка учебно-методических пособий и публикаций, проведение научно-практических занятий в целях решения наиболее распространенных проблем в правоприменительной деятельности.