В Баку состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Казахстана (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:40)

БАКУ /Trend/ - 3 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, который по его приглашению находится с официальным визитом в Баку.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Сообщается, что главы правительств сначала провели переговоры один на один, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

"Затем А.Асадов и О.Бектенов продолжили встречу с участием делегаций обеих стран.

На встрече была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

А.Асадов поблагодарил О.Бектенова за оперативную реакцию правительства Казахстана в проведении поисково-спасательной операции после крушения самолета AZAL под Актау, а также за помощь в расследовании причин катастрофы.

Стороны отметили всестороннее развитие азербайджано-казахстанского стратегического партнерства благодаря совместным усилиям Президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева.

Было подчеркнуто, что взаимные визиты и встречи на высоком уровне создают основу для эффективного взаимодействия между двумя странами по всему спектру отношений.

Была выражена благодарность Президенту Казахстана за инициативу создания Центра развития детского творчества имени Курмангазы, открытие которого состоялось в марте прошлого года при участии глав двух государств в освобожденном городе Физули.

А.Асадов отметил, что Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Казахстаном.

Главы правительств отметили прочную историю двустороннего сотрудничества, отраженную в обширной договорно-правовой базе, состоящей из 165 документов.

Стороны высоко оценили уровень экономического и торгового сотрудничества. Было отмечено, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли составил около 500 миллионов долларов США, в то же время было подтверждено намерение и впредь предпринимать совместные усилия для увеличения объема взаимной торговли с учетом уровня экономического развития и потенциала двух стран. В частности, была отмечена важность реализации Комплексной программы развития сотрудничества на 2022-2026 годы.

Подчеркнув важность развития инвестиционного сотрудничества, стороны выразили удовлетворение созданием совместного инвестиционного фонда для поддержки совместных инвестиций во взаимовыгодные проекты.

Также были обсуждены вопросы расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции и увеличения объемов взаимных поставок.

Развитие транспортных и логистических связей определено как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Выражена удовлетворенность ростом объемов транзитных грузоперевозок между двумя странами, который к концу 2024 года составил 21 процент. Транзитные перевозки по железной дороге выросли на 33 процента.

Стороны подтвердили свои взаимные обязательства по обеспечению выполнения поручений глав государств относительно развития "Среднего коридора".

Казахстанской стороне была предоставлена информация о проделанной Азербайджаном работе по совершенствованию всех связей международных транспортных коридоров, проходящих по территории страны. В этом контексте была подчеркнута важность запуска Зангезурского коридора, который может внести важный вклад в расширение Среднего коридора.

Отмечено, что в судостроительном секторе также существуют хорошие перспективы. Азербайджан заявил о готовности предложить свои судостроительные возможности Казахстану.

Стороны выразили удовлетворение совместными усилиями по последовательному продвижению стратегического проекта "Цифровой Шелковый путь", направленного на создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Отметив положительное развитие сотрудничества в нефтегазовой сфере, главы правительств также выразили удовлетворение взаимодействием по транзиту казахстанской нефти через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан на рынки третьих стран.

Была отмечена актуальность сотрудничества в области "зеленой" энергии. Асадов сказал, что Азербайджан придает особое значение продвижение климатической повестки дня, и конференция COP29 стала ярким примером этого.

Затрагивая вопросы сотрудничества в Каспийском море, главы правительств отметили итоги 3-го Каспийского экономического форума, который прошел в Иране в феврале. Выражая серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны проблемой обмеления Каспийского моря, Асадов выразил благодарность казахстанской стороне за поддержку инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по созданию экспертной группы для выявлению причин обмеления Каспийского моря и и определения мер по его предотвращению.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области прокладки глубоководного энергетического кабеля по дну Каспийского моря. В этой связи была подчеркнута важность подписания Президентами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках COP29 соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии.

Стороны положительно оценили темпы развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и отметили возрождение традиции проведения взаимных дней культуры.



Было отмечено, что успешно осуществляются обмены в сфере образования, науки, здравоохранения и спорта. А.Асадов пожелал казахстанским спортсменам успехов на III Играх СНГ, которые пройдут в сентябре-октябре текущего года в Гяндже и других городах Азербайджана. Положительно оценена динамика роста взаимного туристского потока.

Главы правительств обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и в других сферах, представляющих взаимный интерес.

После переговоров были подписаны документы о сотрудничестве в области Обязательного медицинского страхования, формировании перечня научных публикаций, утверждении соглашения о прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря.",- отмечается в информации кабмина.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!