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В суде дали показания лица, обвиняемые в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

Политика Материалы 3 марта 2025 21:11 (UTC +04:00)
В суде дали показания лица, обвиняемые в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 3 марта продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании суда дали показания подсудимые Лёва Мнацаканян, Араик Арутюнян, Эрик Казарян и Василий Бегларян.

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