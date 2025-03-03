Взаимодействие Азербайджана с рядом структур ООН будет осуществляться на уровне их головных офисов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пересматривает свои приоритеты в сотрудничестве с ООН, адаптируя их к новым реалиям и обеспечивая более эффективное использование ресурсов ООН. Дальнейшее партнерство с рядом структур ООН будет осуществляться на основе проектного сотрудничества, соответствующего национальным приоритетам.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с региональным директором по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации развития Гви-Эоп Сон.

С учетом того, что Азербайджан трансформировался из страны, получающей помощь, в государство, вносящее вклад в глобальную повестку дня, было отмечено, что сотрудничество с такими структурами ООН, как Программа ООН по населенным пунктам, Программа ООН по окружающей среде, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и другими соответствующими организациями является приоритетным, и дальнейшее взаимодействие с некоторыми структурами ООН будет осуществляться на уровне их головных офисов.