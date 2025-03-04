Президент Ильхам Алиев принял руководителей компаний "Татнефть", "КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора компании "Татнефть" России Наиля Маганова, председателя правления компании "КазМунайГаз" Казахстана Асхата Хасенова и председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Узбекистана Баходиржона Сидикова, сообщает во вторник Trend.

Заявив, что сегодня начался новый этап многостороннего сотрудничества, глава государства подчеркнул, что для этого успешно проведена подготовительная работа. С удовлетворением отметив, что между нефтяными компаниями Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана уже налажены очень тесные производственные отношения, Президент Ильхам Алиев сказал, что в двустороннем формате реализуется ряд проектов, в этом контексте коснулся важности объединения усилий.

Глава государства также подчеркнул роль четырехстороннего сотрудничества с точки зрения совместного производства и реализации заказов в дружественные страны.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах нового формата сотрудничества, была выражена надежда, что он будет способствовать дальнейшему расширению экономических связей между нашими странами. Было подчеркнуто, что данный формат предусматривает взаимодействие компаний в ликвидации чрезвычайных ситуаций и создание совместных групп реагирования, оптимизацию работы в сферах цифровых технологий и программного обеспечения, организацию совместных закупок, а также развитие различных отраслей промышленности.

Было отмечено, что этот новый формат сотрудничества открыт и для присоединения других иностранных компаний.