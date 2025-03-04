Община Западного Азербайджана осудила предвзятые высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает предвзятые высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, озвученные им в Совете ООН по правам человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Мы ожидали, что Верховный комиссар осудит тяжкие последствия оккупации Арменией азербайджанских земель, включая разрушение религиозно-культурного наследия и минный терроризм, и пригласит Армению к искреннему сотрудничеству с Азербайджаном для определения судеб около 4 тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

Верховный комиссар не осудил также распространившееся недавно расистское выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, отражающее цель создания моноэтнического государства путем депортации азербайджанцев, строительство ресторана на руинах древней мечети в Ереване, а также периодически звучащие из Армении реваншистские заявления.

Мы ожидали, что Верховный комиссар призовет Армению начать диалог с нами, западными азербайджанцами, борющимися за мирное возвращение на наши исконные земли. Однако Верховный комиссар ничего этого не сделал. Напротив, он пошел против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, призвав освободить военных преступников, совершивших Ходжалинский геноцид. Этот призыв Верховного комиссара фактически означает поощрение безнаказанности.

Призываем Верховного комиссара не быть избирательным в своем подходе к международному праву, международному гуманитарному праву, международному праву в области прав человека и не вмешиваться в работу судебной системы суверенного государства", - отмечается в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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