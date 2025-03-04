В городах США прошли акции по информированию о Ходжалинском геноциде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В американских городах Вашингтон, Нью-Йорк, Атланта, Питтсбург прошли акции по информированию в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в акции, организованной азербайджанской общиной Флориды при поддержке Госкомитета, автомобили со светодиодными экранами, отражающими реалии Ходжалинского геноцида, передвигались по центральным улицам городов.

На светодиодных экранах автомобилей, проезжавших по улицам, где находятся здания CNN, Пентагона, Белый дом, Капитолий, Питтсбургский университет и др., демонстрировались фотографии жертв Ходжалинского геноцида и другие материалы об ужасах этой трагедии. На светодиодных экранах высвечивались надписи "Справедливость для Ходжалы!", "Признайте Ходжалинский геноцид!", "Преступление Армении против человечности", "Азербайджанцы требуют справедливости!", "Помни Ходжалы!", "Мы помним!", "Молись за Ходжалы!", "В Ходжалы убиты 63 ребенка, в том числе новорожденные", "26 февраля 1992 года. Было убито 613 азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 пожилых людей. 1275 азербайджанцев были взяты в заложники. 76 детей стали инвалидами. 25 детей потеряли обоих родителей. 130 детей потеряли одного из родителей, 8 семей были полностью уничтожены".

Акция по информированию вызвала интерес местной общественности.

Отмечается, что целью информационных акций, которые уже несколько лет проводятся в различных городах США в преддверии годовщины Ходжалинского геноцида, является привлечение внимания местных жителей к этой ужасающей трагедии.

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