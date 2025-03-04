Youtube-канал Vmedia: «Лидеры Армении претендовали на авторство фашизма и обвиняли Муссолини в плагиате»

БАКУ /Trend/ - «Мало кто знает, что в Армении весьма активно заявляли о своих исторических правах на фашистскую идеологию»: начало нового видео Youtube-канала VMedia интригует с самого начала https://www.youtube.com/watch?v=YCuwqOKzjlw&feature=youtu.be

В частности, речь идет о высказываниях последнего премьер-министра дашнакской Армении (1918-1921 гг.) Симона Врацяна, который со страниц издававшегося в Париже дашнакского журнала «Дрошак» («Знамя») обвинил Бенито Муссолини в плагиате проповедуемых им идей фашизма. А именно в заимствовании их из программы партии "Дашнакцутюн".

При этом VMedia подчеркивает, что если в 1926 году мир ещё не знал, что такое фашизм, и в армянской среде не очень понимали, стоит ли претендовать на столь сомнительные «авторские права», то оправдать политику современной Армении, где сохраняется культ вокруг исторических фигур, связанных с фашистами, уже ничем не получится.

После распада СССР в современной Армении создан впечатляющий культ вокруг Гарегина Нжде, а с 2004 года «нждеизм» был провозглашен в Армении официальной идеологией.

Гарегин Нжде, который во время Второй Мировой войны служил платным агентом SD, считается основоположником армянской нацистской идеологии - «цехахронизма». В Армении эта идеология стыдливо именуется «родопоклоннической», но от этого не перестаёт быть фактически фашисткой. Правящей Республиканской партией Армении даже была подготовлена и издана агитационная брошюра, посвященная Нжде и его идеям. В фильме цитируется автор этой книжки - Мушвиг Лалаян, который, по сути, высказал претензию на первородство «цехакрона» в сравнении с нацизмом и фашизмом.

«Наверное, поэтому первый президент Армении рассуждал о тяжком преступлении против человечности как об исполнении «армянской мечты». Второй президент, Роберт Кочарян, заявил о «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев. Третий, Серж Саргсян, хвастался личным участием в Ходжалинской резне, геноциде. А нынешний премьер-министр, Никол Пашинян, извивается всеми силами, как уж на сковороде, только бы не допустить возвращения в Армению изгнанных азербайджанцев», - подчеркивается в фильме VMedia.