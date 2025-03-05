Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс приносит огромную пользу, особенно для объединения тюркского мира

АНКАРА /Trend/ - Энергетические проекты, которые мы сообща претворяем в жизнь, в то же время позволили реализовать транспортные проекты.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии газопровода Ыгдыр-Нахчыван в формате видеосвязи.

«Сегодня железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Турцию с Азербайджаном, предоставляет огромные преимущества. Эта транспортная линия имеет очень большое значение и приносит огромную пользу как для наших стран, так и для более широкой географии, особенно для объединения тюркского мира. Естественно, единство и братство между Турцией и Азербайджаном являются большим вкладом для всего тюркского мира», - добавил глава государства.