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Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы

Политика Материалы 6 марта 2025 16:32 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональные вопросы
Фото: МИД Азербайджана

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 6 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Было подчеркнуто, что существующий политический диалог между двумя странами на высшем и высоком уровне, интенсивные визиты, механизм политических консультаций способствуют дальнейшему укреплению отношений.

Также была выражена важность расширения этих политических контактов в текущем году.

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