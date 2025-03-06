Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Внесены изменения в состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии - распоряжение

Политика Материалы 6 марта 2025 16:41 (UTC +04:00)
Внесены изменения в состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии - распоряжение
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии назначен министр финансов, сменивший на этой должности министра труда и социальной защиты населения.

Кроме того, в состав комиссии вошел заместитель министра труда и социальной защиты населения.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости