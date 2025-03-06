Внесены изменения в состав азербайджано-сербской межправительственной комиссии - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно распоряжению, сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии назначен министр финансов, сменивший на этой должности министра труда и социальной защиты населения.

Кроме того, в состав комиссии вошел заместитель министра труда и социальной защиты населения.