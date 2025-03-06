Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в Гянджинской городской полной средней школе номер 37 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми Фондом Гейдара Алиева в Гянджинской городской полной средней школе номер 37.

Как сообщает Trend, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов проинформировали о проводимых в школе капитальных ремонтно-восстановительных работах.

Было сообщено, что в учебном заведении, сданном в пользование в 1969 году, имелись возможности для обучения более 700 учащихся. Однако из-за того, что здание школы пришло в непригодное для эксплуатации состояние, Фонд Гейдара Алиева в сентябре 2024 года начал здесь капитальный ремонт. Ремонтные работы в здании планируется завершить в сентябре этого года – к началу нового учебного года.

Отметим, что к новому учебному году Фонд Гейдара Алиева планирует завершить строительство и ремонт ряда школ в Баку и регионах.

Фонд Гейдара Алиева с момента своего создания уделяет особое внимание сфере образования. Определив развитие этой сферы как одно из приоритетных направлений своей деятельности и реализуя такие программы, как «Обновляющемуся Азербайджану - новую школу», «Поддержка образования», Фонд способствует развитию образования в нашей стране. Наряду с проводимыми государством ремонтно-строительными работами в школах и принимаемыми мерами по улучшению условий в них, реализуемые Фондом Гейдара Алиева проекты также служат повышению качества образования.