МИД РФ об установке памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Москве

БАКУ /Trend/ - Предстоящая установка памятника общенациональному лидеру Азербайджана

Гейдару Алиеву станет важным культурно-гуманитарным событием для Азербайджана и России.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«В нашей стране хранят память и с большой теплотой и уважением относятся к этому яркому, неординарному, талантливому человеку и государственному деятелю», - сказала она.

Захарова напомнила, что в 2023 году в Москве и в других российских городах прошли памятные мероприятия по случаю 100-летия Гейдара Алиева.

«Предстоящая установка памятника станет важным культурно-гуманитарным событием для наших стран», - отметила она.

Напомним, что ранее в Москве, в сквере у посольства Азербайджана в России состоялась торжественная церемония закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

На памятной плите написано: «Здесь будет установлен монумент дважды Герою Социалистического Труда, выдающемуся государственному и политическому деятелю, Председателю Комиссии Совета Министров по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали».

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали, министерства транспорта СССР и др.