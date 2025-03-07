Милли Меджлис утвердил законопроект о присоединении Азербайджана к D8 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил законопроект Азербайджанской Республики "О присоединении к Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран".

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голование и принят в первом чтении.

Отметим, что, Организация экономического сотрудничества D8 объединяет восемь мусульманских стран, а ее фундамент был заложен по инициативе Турции 22 октября 1996 года в Стамбуле на Конференции "Сотрудничество в развитии", организованной при сотрудничестве Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана. Организация была официально провозглашена 15 июня 1997 года на саммите глав государств и правительств 8 стран в Стамбуле. Секретариат организации находится также в Стамбуле.

19 декабря 2024 года Азербайджан стал членом Организации экономического сотрудничества D8 во время XI саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D8) в столице Египта городе Каир. Это членство отражает растущий авторитет Азербайджана на международной арене и возможности тесного сотрудничества с организацией. Участие Азербайджана в деятельности D8, учитывая геостратегическое положение и экономический потенциал страны, может внести важный вклад в развитие Организации.

Азербайджан будет играть важную роль в расширении сотрудничества в рамках D8, играя роль моста между Востоком и Западом и являясь одним из главных экономических и культурных центров исламского мира.

Присоединение Азербайджана к D8 открывает новые возможности для развития экономических и торговых связей. Азербайджан имеет обширные торговые связи, особенно с Турцией, Пакистаном, Ираном и Малайзией. Есть возможности для сотрудничества в области экспорта нефти и газа, сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, Азербайджан, расположенный на маршруте Среднего коридора, через железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт, становится важным транзитным узлом для стран D8.

В рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и стратегического партнерства Турция-Пакистан-Азербайджан имеются широкие возможности для укрепления сотрудничества со странами D8. Азербайджан, помимо участия в проектах экономической интеграции в рамках D8, продолжит вносить вклад в основные принципы организации. Членство Азербайджана в организации еще больше укрепляет его международные торговые и экономические позиции и расширяет перспективы регионального и глобального сотрудничества.

Официальным языком D8 является английский, а основными принципами Организации являются экономическое развитие, торговое сотрудничество, справедливая экономическая система и укрепление международных дипломатических отношений.

Новые цели Организации отражены в документе "Дорожная карта на 2020-2030 годы".

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