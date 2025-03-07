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В Азербайджане продолжаются мероприятия по подготовке новых военных уставов

Политика Материалы 7 марта 2025 19:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане продолжаются мероприятия по подготовке новых военных уставов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 7 марта состоялась очередная встреча рабочей группы, сформированной на основании соответствующего приказа министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова для подготовки новых проектов Уставов Дисциплинарной службы, Гарнизонной и караульной служб, а также Внутренней службы Вооружённых сил Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Во встрече под руководством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева принимали участие ответственные должностные лица соответствующих структур Вооружённых сил.

В ходе встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями о подготовке новых военных уставов с учётом успешных реформ, достижений и новшеств, реализуемых в Вооружённых силах под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева.

При подготовке военных уставов обсуждались перспективные планы с учётом современных требований и опыта развитых стран в данной области.

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