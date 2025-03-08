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Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)

Политика Материалы 8 марта 2025 02:23 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Фото: МИД Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на чрезвычайном заседании Совета глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов передал наилучшие пожелания всему исламскому миру по случаю священного месяца Рамазан.

Было отмечено, что текущий гуманитарный кризис в секторе Газа и Палестине, массовая гибель невинных людей, разрушение инфраструктуры, нехватка продовольствия и воды в регионе по-прежнему вызывают обеспокоенность, а применение силы, приведшее к гибели мирных жителей, неприемлемо.

В этой связи было отмечено, что в соответствии с международным правом приоритетными должны быть принципы суверенитета, территориальной целостности и недопустимости применения силы.

Было отмечено, что Азербайджан позитивно оценивает достигнутое в январе прекращение огня, а также подчеркнута важность недопущения любых шагов, которые могли бы привести к нарушению режима прекращения огня и эскалации в нынешней сложной ситуации. Также была обозначена важность достигнутого прекращения огня как начала устойчивого мирного процесса, основанного на международном праве, включая легитимные ожидания палестинского народа.

В этом контексте было еще раз подчеркнуто, что Азербайджан выступает за решение конфликта на основе принципа "двух государств", в соответствии с нормами и принципами международного права, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Помимо реализуемых в настоящее время мирных инициатив, была отмечена важность усилий по оказанию гуманитарной помощи. Было отмечено, что Азербайджан, как ответственный член ОИС, а также председательствующая страна в организации в 2026 году, всегда готов оказать поддержку братскому палестинскому народу. В этой связи, в дополнение к предыдущим годам, с 2023 года, когда началась эскалация, Азербайджан оказал помощь в размере 2 млн долларов США для облегчения гуманитарного положения палестинского народа.

Также было отмечено, что наша страна выступила с инициативой поддержки палестинского народа в сферах образования и здравоохранения, и в этой связи был выделен "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" 15 студентам из Палестины на 2024-2025 учебный год, кроме того, Азербайджан взял на себя обязательство построить в Наблусе школу на 600 мест.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что наша страна поддерживает план восстановления и помощи Газе, выдвинутый Египтом и одобренный в ходе чрезвычайного саммита Лиги арабских государств 4 марта. Министр также поздравил Сирию по случаю восстановления ее членства в ОИС.

Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)
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