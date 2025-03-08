Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании глав МИД стран ОИС (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на чрезвычайном заседании Совета глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов передал наилучшие пожелания всему исламскому миру по случаю священного месяца Рамазан.

Было отмечено, что текущий гуманитарный кризис в секторе Газа и Палестине, массовая гибель невинных людей, разрушение инфраструктуры, нехватка продовольствия и воды в регионе по-прежнему вызывают обеспокоенность, а применение силы, приведшее к гибели мирных жителей, неприемлемо.

В этой связи было отмечено, что в соответствии с международным правом приоритетными должны быть принципы суверенитета, территориальной целостности и недопустимости применения силы.

Было отмечено, что Азербайджан позитивно оценивает достигнутое в январе прекращение огня, а также подчеркнута важность недопущения любых шагов, которые могли бы привести к нарушению режима прекращения огня и эскалации в нынешней сложной ситуации. Также была обозначена важность достигнутого прекращения огня как начала устойчивого мирного процесса, основанного на международном праве, включая легитимные ожидания палестинского народа.

В этом контексте было еще раз подчеркнуто, что Азербайджан выступает за решение конфликта на основе принципа "двух государств", в соответствии с нормами и принципами международного права, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Помимо реализуемых в настоящее время мирных инициатив, была отмечена важность усилий по оказанию гуманитарной помощи. Было отмечено, что Азербайджан, как ответственный член ОИС, а также председательствующая страна в организации в 2026 году, всегда готов оказать поддержку братскому палестинскому народу. В этой связи, в дополнение к предыдущим годам, с 2023 года, когда началась эскалация, Азербайджан оказал помощь в размере 2 млн долларов США для облегчения гуманитарного положения палестинского народа.

Также было отмечено, что наша страна выступила с инициативой поддержки палестинского народа в сферах образования и здравоохранения, и в этой связи был выделен "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" 15 студентам из Палестины на 2024-2025 учебный год, кроме того, Азербайджан взял на себя обязательство построить в Наблусе школу на 600 мест.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что наша страна поддерживает план восстановления и помощи Газе, выдвинутый Египтом и одобренный в ходе чрезвычайного саммита Лиги арабских государств 4 марта. Министр также поздравил Сирию по случаю восстановления ее членства в ОИС.