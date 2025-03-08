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Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)

Политика Материалы 8 марта 2025 02:39 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Фото: МИД Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего участия в чрезвычайном заседании глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, а также различные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы стратегического партнерства (ФОТО)
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