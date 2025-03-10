Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений граждан Азербайджана под разными предлогами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений под разными предлогами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Шарафет Гасанов, во время выступления на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

По его словам, с 1988 года в связи с необоснованными территориальными претензиями Армении к Азербайджану и фактом осуществленной ею оккупации Азербайджан был вовлечен в вооруженный конфликт, который привел к крупномасштабной гуманитарной катастрофе.

"В результате боевых действий более 19 тысяч граждан Азербайджана погибли или пропали без вести, более 65 тысяч получили различные телесные повреждения. Полностью разрушено более 900 населенных пунктов, нанесен ущерб инфраструктуре и экологии территорий на десятки миллиардов долларов, 10 тысяч гектаров земли загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами",- отметил он.

Ш.Гасанов сказал, что в Государственной комиссии 3983 человека были зарегистрированы как пропавшие без вести в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

"Из них 3977 человек пропали без вести в Первой Карабахской войне 90-х годов XX века, а 6 — в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Среди пропавших 3209 — военнослужащие, 774 — гражданские лица. Среди гражданских — 75 несовершеннолетних, 116 женщин и 315 пожилых людей. Следствием также доказано, что 170 азербайджанских пленных были убиты после пыток", — отметил замначальника СГБ Азербайджана.

Несмотря на работу Госкомиссии по определению судьбы пропавших без вести, ряд факторов мешает эффективному поиску.

"За 30 лет оккупации территория была сильно загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами. В результате этого, после завершения военных действий до настоящего времени на этих территориях зарегистрирован 231 минный инцидент, в результате которых 70 человек погибли, а 314 получили ранения.

В результате вандализма, совершенного на территории в период оккупации, произошло разрушение инфраструктуры, населенных пунктов и даже ландшафта и рельефа. Кладбища и места захоронений, в том числе захоронения пропавших без вести, были целенаправленно разрушены. Поэтому даже люди, которые сообщают Государственной комиссии о местах захоронения, не могут точно указать их при выезде на территории", - также отметил он.

Поскольку территории Азербайджанской Республики были оккупированы Арменией и находились под ее контролем в течение 30 лет, основная информация о местах захоронений пропавших без вести находится именно у армянской стороны.

"Несмотря на обращения к армянской стороне через посредничество соответствующих международных организаций и прямые обращения на международных мероприятиях, армянская сторона отказывается предоставлять информацию о местах захоронений под разными предлогами. Однако у армянских полевых командиров, руководивших военными операциями, имеется достаточная информация о данных захоронениях. Большинство из них в настоящее время живы и проживают в Армении",- добавил он.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.

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