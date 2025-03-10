Председатели парламентов Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Грузию 10-го марта встретилась со спикером парламента страны Шалвой Папуашвили.

Как сообщает Trend, Шалва Папуашвили тепло приветствовал спикера Милли Меджлиса Азербайджана и отметил, что это первый официальный визит руководителя законодательного органа после проведённых в Грузии парламентских выборов и начала работы парламента нового созыва. Он расценил это как показатель находящихся на высоком уровне дружественных отношений между нашими государствами.

Говоря о своих визитах в Азербайджан, Шалва Папуашвили отметил, что взаимные контакты способствовали продолжению расширения связей стран. Он также поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку Грузии.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за гостеприимство и поздравила с проведёнными в парламент Грузии выборами и переизбранием Шалвы Папуашвили спикером. Она добавила, что это её второй официальный визит в Грузию в качестве спикера Милли Меджлиса, и что состоявшиеся в его ходе встречи внесут свою лепту в ещё большее расширение взаимосвязей.

Азербайджан и Грузия – дружественные государства, отметила спикер Милли Меджлиса, добавив, что эти дружественные отношения, прежде всего, проистекают из воли наших народов. Два народа веками жили рядом, в дружбе, братстве и добрососедстве.

Как было отмечено, азербайджано-грузинские дружба и стратегическое партнёрство создали возможности для претворения в жизнь крупных энергетических и транспортных проектов. Такие проекты служат интересам наших народов, способствуют стабильности и развитию Южного Кавказа. В то же время они превратились в значительный фактор в более широком регионе, а именно в евразийском пространстве, где они также создают новые возможности.

Собеседники особо отметили взаимоподдержку и солидарность наших стран и народов. Было подчёркнуто в том числе то, что стороны придерживаются однозначной позиции по вопросам территориальной целостности и суверенитета. Говорилось также о том, что взаимоотношения высокого уровня продолжаются и в парламентском измерении. Собеседники подчеркнули, что межпарламентские связи являются важным компонентом двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, и что между нашими законодательными органами действительно сложилось очень эффективное сотрудничество. Наряду с группами дружбы, наработан также успешный опыт сотрудничества между парламентскими комитетами. Была отмечена значимость взаимной поддержки и совместной деятельности азербайджанских и грузинских парламентариев на международных платформах.

На встрече состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе, а также о необходимости обеспечения мира и стабильности. Кроме того, спикер Сахиба Гафарова поделилась мнением о существующих в системе международных отношений двойных стандартах и о недопустимости предвзятого, несправедливого подхода к отдельно взятым государствам.

Стороны обменялись мнениями и на другие темы, представляющие обоюдный интерес.

После встречи спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова оставила запись в Памятной книге.