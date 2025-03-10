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Подписан меморандум между парламентами Азербайджана и Грузии

Политика Материалы 10 марта 2025 19:58 (UTC +04:00)
Подписан меморандум между парламентами Азербайджана и Грузии
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В рамках текущего официального визита в Грузию спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между законодательными собраниями двух государств.

Как сообщает Trend, документ подписали спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Было отмечено, что этот документ поспособствует ещё большему углублению взаимосвязей парламентов и расширению сотрудничества.

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