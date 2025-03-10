В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком, а также адвокатами.

В судебном заседании приняли участие обвиняемые и их адвокаты, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судебное разбирательство продолжилось вопросами представителей гособвинения и ответами на них обвиняемых.

Сначала обвиняемому Аркадию Гукасяну задали вопросы прокуроры, защищавшие государственное обвинение.

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