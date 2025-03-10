Аркадий Гукасян признал в суде, что в Карабахе не было проблем с армянским языком

БАКУ/ Trend/ - В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде подсудимый Аркадий Гукасян, отвечая на вопросы гособвинителей, признал, что в Карабахе не было проблем с армянским языком.

Как передает Trend, А.Гукасян рассказал, что в Карабахе он учился в школе на русском языке, однако армянских школ там было больше, чем азербайджанских и русскоязычных. А. Гукасян признал, что в Карабахе не было проблем с армянским языком.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти, а также в других тяжких преступлениях, совершенных в ходе военной агрессии Армении, продолжится 13 марта.