МИД Азербайджана выразил соболезнования Аргентине

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнование аргентинской стороне в связи с гибелью людей в результате разрушительного наводнения.

Как сообщает Trend, об этом говорится в социальной сети «Х» МИД Азербайджана.

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования всем пострадавшим от разрушительных наводнений в Аргентине, которые привели к многочисленным жертвам, несколько человек пропали без вести, и нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

Мы надеемся на быстрое и эффективное восстановление сообществ, наиболее пострадавших от этой катастрофы, и на скорейшее восстановление нормальной жизни в короткие сроки», - говорится в сообщении.

Отметим, что наводнение в портовом городе Баия-Бланка и его пригородах произошло в пятницу из-за сильного дождя, стихия привела к гибели свыше 10 человек. За сутки в пострадавшем районе выпало порядка 300 мм осадков, что является историческим максимумом для города.