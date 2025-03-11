Азербайджан на сессии СПЧ ООН выразил обеспокоенность воздействием мин на лиц с ограниченными возможностями

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан выразил обеспокоенность воздействием мин на лиц с ограниченными возможностями в ходе 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), проходящей в Женеве.

Как сообщает Trend, в заявлении постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Женеве подчеркивается особая важность интеграции женщин с ограниченными физическими возможностями в общественную жизнь. Правительство Азербайджана уделяет большое внимание программам социальной защиты, реабилитации, повышению квалификации и улучшению трудового потенциала лиц с ограниченными возможностями, особенно в сельских районах.

Азербайджан также отметил высокий уровень минного загрязнения на своей территории, подчеркнув, что значительная часть населения страдает от мин, установленных армянскими силами на ранее оккупированных территориях.

"Минное загрязнение и отказ Армении предоставить точные карты минных полей продолжают уносить жизни и калечить людей, включая женщин и детей", – говорится в заявлении, представленном на заседании.

Официальный Баку призвал международное сообщество поддержать усилия по разминированию этих территорий и предложил специальному докладчику обратить внимание на проблему жертв мин.

Кроме того, Азербайджан выразил благодарность правительству Кыргызстана за сотрудничество со специальным докладчиком по правам лиц с ограниченными возможностями и высоко оценил меры, предпринимаемые Кыргызстаном для защиты их прав.