Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Баку проходит научно-практическая конференция "По следам депортированного наследия"

Политика Материалы 11 марта 2025 10:12 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит научно-практическая конференция под названием "По следам депортированного наследия".

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие организовано Центром социальных исследований и Общиной Западного Азербайджана.

На конференции также состоится презентация книги "Возвращение: Наше материально-духовное наследие в Западном Азербайджане" (том III).

В мероприятии принимают участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, представители НПО, ученые и другие общественные деятели.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости