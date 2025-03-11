В Баку проходит научно-практическая конференция "По следам депортированного наследия"

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит научно-практическая конференция под названием "По следам депортированного наследия".
Как сообщает во вторник Trend, мероприятие организовано Центром социальных исследований и Общиной Западного Азербайджана.
На конференции также состоится презентация книги "Возвращение: Наше материально-духовное наследие в Западном Азербайджане" (том III).
В мероприятии принимают участие депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, представители НПО, ученые и другие общественные деятели.
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