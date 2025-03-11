Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от действий, препятствующих мирному процессу

БАКУ /Trend/ - В Армении не прекращаются провокации против Азербайджана. Теперь распространилась информация об обращении антиазербайджанского содержания, которое представляющаяся «парламентом» горстка лиц адресовала парламенту одной из зарубежных стран, и о заседании некой «комиссии», осуществляющей деятельность против Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Неприемлемо, что Армения, отказывающаяся от диалога с Общиной Западного Азербайджана, которая не предприняла никаких шагов против ее суверенитета и хочет лишь мирно вернуться на свои исконные земли, создает условия для деятельности на своей территории групп, угрожающих территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Все это еще раз свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в прочном мире, а стремится создать напряженность в регионе, продолжая политику вооружения.

Община Западного Азербайджана призывает Армению воздержаться от подобных деструктивных действий, препятствующих мирному процессу", - отмечается в заявлении.

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