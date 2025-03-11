Рубен Варданян создавал отряды наемников в возрасте до 45-50 лет - свидетель армянского происхождения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также о терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, дал показания свидетель.

Как сообщает Trend, проживавший в Карабахе житель армянского происхождения сказал, что Рубен Варданян приехал в Ханкенди через некоторое время после 44-дневной войны.

Он отметил, что Р.Варданян создавал отряды наемников, куда привлекал людей в возрасте до 45-50 лет для борьбы против Азербайджана, и финансировал эти отряды.

"Много молодых людей записалось в эти отряды. Мне было интересно, почему известный бизнесмен, олигарх Рубен Варданян, - я не говорю, что он мой враг, нет, - просто спрашивал себя, почему он оставил свой бизнес и приехал в Карабах?, - сказал свидетель.

Свидетель заявил, что люди присоединялись к отрядам и участвовали в военных учениях за 700-2000 долларов.

Затем были оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в Службе госбезопасности. Он подтвердил данные им показания в ходе предварительного следствия.

Судебный процесс будет продолжен после перерыва.

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