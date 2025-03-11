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Президент Ильхам Алиев: Рад, что политический диалог между Азербайджаном и Северной Македонией приобретает динамичный характер

Политика Материалы 11 марта 2025 15:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Рад, что политический диалог между Азербайджаном и Северной Македонией приобретает динамичный характер
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Рад, что политический диалог между нашими странами приобретает динамичный характер. Наглядным доказательством тому является наша вторая встреча с госпожой Президентом за короткий период времени.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

«Необходимо принять дополнительные меры для развития наших политических связей, соответствующие государственные структуры, естественно, должны находиться в тесном контакте. В то же время следует изучить возможности в области экономики и инвестирования», - отметил глава государства.

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