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Президент Ильхам Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе

Политика Материалы 11 марта 2025 15:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, а географическое расположение наших клиентов охватывает евразийское пространство.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

Подчеркнув, что десять из двенадцати стран являются европейскими, глава государства сказал: «В прошлом году Азербайджан экспортировал на внешние рынки 25 миллиардов кубометров газа. Конечно, мы производим гораздо больше этого».

Заявив, что Европа нуждается в азербайджанском газе, Президент Ильхам Алиев сказал, что наглядным проявлением этого является подписанная в Баку около трех лет назад Декларация о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.

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