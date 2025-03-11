Президент Ильхам Алиев: Европа нуждается в азербайджанском газе

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, а географическое расположение наших клиентов охватывает евразийское пространство.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

Подчеркнув, что десять из двенадцати стран являются европейскими, глава государства сказал: «В прошлом году Азербайджан экспортировал на внешние рынки 25 миллиардов кубометров газа. Конечно, мы производим гораздо больше этого».

Заявив, что Европа нуждается в азербайджанском газе, Президент Ильхам Алиев сказал, что наглядным проявлением этого является подписанная в Баку около трех лет назад Декларация о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.