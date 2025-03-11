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Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран

Политика Материалы 11 марта 2025 15:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

«Мы всегда с большим вниманием относились к просьбам наших партнеров в Европе. То есть двустороннее сотрудничество в энергетической сфере для нас очень важно, и я надеюсь, что это практическое сотрудничество приведет к взаимодействию и в других областях», - отметил глава государства.

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