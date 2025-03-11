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Президент Северной Македонии: Азербайджан очень активен в международных отношениях

Политика Материалы 11 марта 2025 15:27 (UTC +04:00)
Президент Северной Македонии: Азербайджан очень активен в международных отношениях

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень активен в международных отношениях.

Как сообщает Trend, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Во время последней встречи здесь была организована климатическая конференция. А теперь это мероприятие будет проведено в очередной раз, на котором будут обсуждаться главные вызовы, волнующие мир. Это тоже хорошая возможность, поскольку в этом году мы отмечаем тридцатую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. Думаю, хорошо, что эта дата совпадает с нашей встречей», - подчеркнула Президент Северной Македонии.

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