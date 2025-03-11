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Азербайджан становится интересным партнером с точки зрения обладания природным газом и возобновляемой энергией - Гордана Силяновска-Давкова

Политика Материалы 11 марта 2025 15:28 (UTC +04:00)
Азербайджан становится интересным партнером с точки зрения обладания природным газом и возобновляемой энергией - Гордана Силяновска-Давкова
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан не только отличается своим важным положением на международной геополитической арене, он становится интересным партнером с точки зрения обладания природным газом и возобновляемой энергией, в которых нуждаются такие малые страны, как наша.

Как сообщает Trend, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Еще раз подчеркиваю то, что я сказала господину Президенту: мы ожидаем шага вперед и подпишем декларацию или соглашение о сотрудничестве. Это не означает, что мы будем получать помощь от Азербайджана только в поставках газа, в то же время появятся возможности и для экономического сотрудничества», - отметила Президент Северной Македонии.

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