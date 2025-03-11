Ряд объектов в Азербайджане будет считаться потенциально опасным

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О технической безопасности" и "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Trend, согласно документу, объектами с потенциальной опасностью будут считаться объекты производства, снабжения, транспорта и социальной инфраструктуры, занимающиеся приобретением, изготовлением, переработкой, транспортировкой, использованием и утилизацией опасных веществ, представляющих угрозу для населения и окружающей среды, а также располагающие зданиями с радиоактивными и ионизирующими источниками излучения, взрывоопасными и другими аварийно-опасными сооружениями, установками и оборудованием.

Потенциально опасные объекты должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре. Порядок ведения Единого государственного реестра потенциально опасных объектов будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Глава государства подписал указ в связи с указанным документом.