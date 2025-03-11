В Азербайджане расширен список должностных лиц, обеспеченных правительственной связью

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы в связи с исполнением указа "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, в "Список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью" добавлен председатель правления Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Председатель правления Агентства также добавлен в "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной мобильной государственной связью".