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В Азербайджане расширен список должностных лиц, обеспеченных правительственной связью

Политика Материалы 11 марта 2025 16:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширен список должностных лиц, обеспеченных правительственной связью

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы в связи с исполнением указа "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, в "Список должностных лиц, обеспеченных специальной государственной связью" добавлен председатель правления Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Председатель правления Агентства также добавлен в "Список должностных лиц, обеспечиваемых специальной мобильной государственной связью".

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