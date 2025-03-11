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Госагентство гражданской авиации Азербайджана освобождается от уплаты НДС за оказание работ и услуг

Политика Материалы 11 марта 2025 16:56 (UTC +04:00)
Госагентство гражданской авиации Азербайджана освобождается от уплаты НДС за оказание работ и услуг

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в некоторые указы, связанные с исполнением указа "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".

Согласно документу, юридическое лицо публичного права "Государственное агентство гражданской авиации" добавлено в список юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета, передает во вторник Trend.

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