В Баку отметили 90-летие легендарного разведчика Шамиля Сулейманова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджана прошло мероприятие, организованное Общественным объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" в честь 90-летия легендарного разведчика, полковника в отставке, члена Союза писателей Азербайджана Шамиля Сулейманова, сообщает Trend Life.

На открытии председатель Общественного объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" Фахри Абасов поздравил Шамиля Сулейманова со знаменательным событием, отметив славный путь в органах спецслужб юбиляра, внесшего большой вклад в развитие этой сферы и обеспечение безопасности страны.

С начала 60-х годов Шамиль Сулейманов работал в контрразведке КГБ Азербайджанской ССР, посвятив более 35 лет жизни спецслужбам. О деятельности Шамиля Сулейманова написаны книги, выпущены статьи, сняты десятки сюжетов, но очень хотелось бы, чтобы создали сериал о его успешной работе в США, Иране, Швеции и других странах. О некоторых разведывательных операциях Шамиль Сулейманов написал книги. Например, в ходе операции "Мохол" с участием Шамиля Сулейманова сотрудники научно-технической разведки КГБ добыли документацию на американскую плавучую полупогружную буровую установку. Благодаря этому в 80-х на территории Азербайджана построили полупогружные нефтяные платформы, был создан Завод глубоководных оснований, а позже это позволило открыть и освоить нефтяные месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. Свою деятельность в КГБ Шамиль Сулейманов завершил в 1992 году. Выйдя в отставку, продолжил активную деятельность, стоял у истоков создания ОО "Альянс" в 2002 году, на протяжении многих лет был его председателем.

На мероприятии от имени руководства ОО "Альянс", Совета ветеранов Азербайджана, Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки были зачитаны поздравления, вручены почетные дипломы. Члены ОО "Альянс", ветераны спецслужб Гамлет Исмаилов, Алигейдар Дадашов, Агалар Алиев, Рена Балашзаде и другие поделились воспоминаниями, отметили славную службу юбиляра на страже Родины.

Выразив искреннюю благодарность за теплые слова, Шамиль Сулейманов рассказал о своем жизненном пути и деятельности, отметив, что более 35 лет проработал в органах спецслужб, провел множество успешных операций, и всегда опирался на советы и наставления великого лидера Гейдара Алиева.

"Всю свою деятельность я строил на основе советов Гейдара Алиева и это приносило неизменный успех. Гейдар Алиев не жалел сил и времени, чтобы систематически проводить с нами занятия, указывать на ошибки, давать наставления. Он всегда ценил сотрудников, отбирал наилучших и помогал продвигать по службе наиболее способных, укрепляя тем самым госбезопасность страны. При этом таким сотрудникам всегда поручались наиболее сложные дела. Хотелось бы с гордостью отметить, что среди них был и я. В то время мне удалось в течение одного года из рядового сотрудника стать на один уровень с профессионалами. Я много лет работал за рубежом, и эта деятельность призывала к максимальной сосредоточенности в выполнении заданий. И всякий раз, исключительно благодаря приобретенному опыту работы с Гейдаром Алиевым, с наивысшей степенью результативности я работал по нелегальному, политическому и научно-техническому направлениям, осуществляя контрразведывательную и разведывательную деятельность не только на территории Азербайджана, но и в зарубежных странах", – отметил юбиляр.

В КГБ им заинтересовались, когда он учился на последнем курсе промыслового факультета в Азербайджанском индустриальном институте. Комсомолец, председатель совета физкультуры, спортсмен, владеет английским, отец – ветеран Великой Отечественной войны. Отличная биография! Но выпускник первого набора школы контрразведки при КГБ в белорусском Могилеве вместе с 250 сокурсниками попал под сокращение в хрущевский период. После окончания вуза стал работать, работал инженером в нефтяной промышленности. Но судьба свела его с великим Гейдаром Алиевым - в то время руководителем отдела контрразведки, который станет его начальником и поручит молодому и перспективному сотруднику быть куратором двух министерств – нефтяной промышленности и переработки нефти, поручит обновить агентский состав, а впоследствии осуществить успешные операции.

О жизни и деятельности Шамиля Сулейманова читайте по ссылкам:

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3013353.html

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3015855.html

АМИ Trend поздравляет Шамиля Сулейманова с юбилеем, желает долгих лет жизни, а также творческих успехов, ведь он ныне работает над новыми интересными книгами о ветеранах спецслужб!