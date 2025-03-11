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Государственной службе по вопросам имущества Азербайджана предоставлены новые полномочия

Политика Материалы 11 марта 2025 17:03 (UTC +04:00)
Государственной службе по вопросам имущества Азербайджана предоставлены новые полномочия

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджанской Республики".

Как сообщает Trend, согласно дополнению к Положению, полномочия по организации управления арестованным имуществом в рамках мероприятий по уходу за имуществом до его продажи, сдачи в аренду или передачи в управление, а также по предоставлению заключений, связанных с управлением имуществом, переданы Государственной службе по вопросам имущества.

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