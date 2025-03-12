Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Северной Македонии о ситуации в регионе (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунски.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущая двусторонняя повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, вопросы развития политического диалога, расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и туристической сферах.

"Джейхун Байрамов подчеркнул важность дальнейшего укрепления отношений дружбы и партнерства между Азербайджаном и Северной Македонией, отметив, что взаимные визиты и контакты на высоком уровне способствуют развитию сотрудничества.

Отмечена важность выявления новых возможностей для развития двустороннего сотрудничества, расширения связей в сфере торговли и инвестиций.

Министры обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в области энергетики и отметили вклад Азербайджана как поставщика энергии и транзитной страны в энергетическую безопасность Европы. В этом контексте были доведены до сведения вопросы расширения возможностей сотрудничества в области возобновляемых и альтернативных источников энергии.

На встрече также были оценены потенциальные возможности для развития связей в сфере туризма. Была подчеркнута важность проведения совместной работы по продвижению богатого культурного наследия и туристических возможностей обеих стран.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и реконструкционных работах, минных угрозах, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и довел до внимания усилия Азербайджана по установлению мира и безопасности в регионе.

Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией в рамках международных организаций и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем с участием обоих министров состоялась церемония подписания соглашения между правительствами Азербайджана и Северной Македонии об освобождении от виз владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов",- говорится в информации ведомства.

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