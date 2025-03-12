Названы источники финансирования Госпрограммы Азербайджана по упрощению формальностей при воздушных перевозках

БАКУ /Trend/ - Стали известны источники финансирования Государственной программы по упрощению формальностей при воздушных перевозках, утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в среду Trend, расходы, необходимые для обеспечения выполнения мероприятий, упомянутых в Государственной программе, финансируются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для соответствующих исполнительных государственных органов (учреждений) на соответствующие годы, а также за счет внебюджетных средств, кредитов и грантов, пожертвований юридических и физических лиц, а также других источников, не запрещенных законом.