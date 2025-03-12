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Названы источники финансирования Госпрограммы Азербайджана по упрощению формальностей при воздушных перевозках

Политика Материалы 12 марта 2025 14:06 (UTC +04:00)
Названы источники финансирования Госпрограммы Азербайджана по упрощению формальностей при воздушных перевозках

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Стали известны источники финансирования Государственной программы по упрощению формальностей при воздушных перевозках, утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в среду Trend, расходы, необходимые для обеспечения выполнения мероприятий, упомянутых в Государственной программе, финансируются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для соответствующих исполнительных государственных органов (учреждений) на соответствующие годы, а также за счет внебюджетных средств, кредитов и грантов, пожертвований юридических и физических лиц, а также других источников, не запрещенных законом.

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