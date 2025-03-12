Президент Северной Македонии побывала в "Храме Атешгях" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в нашей стране Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова 12 марта ознакомилась с Государственным историко-архитектурным заповедником «Храм Атешгях».

Как сообщает Trend, в ходе посещения высокой гостье была предоставлена подробная информация об истории этого древнего памятника. Было отмечено, что расположенный на территории Сураханского района, в 30 километрах от центра Баку, храм Атешгях известен практически во всем мире. В древние времена на этой территории находилось святилище огнепоклонников, которые, придавая вечному огню мистическое значение, приезжали сюда для поклонения священному пламени.

Было подчеркнуто, что в XV–XVII веках индусы-огнепоклонники, прибывавшие в Абшерон с торговыми караванами, посещали Сураханы. Индийские купцы на месте древнего храма возвели новые строения. Самое раннее здание комплекса «Атешгях» датируется 1713 годом. В XVIII веке вокруг храма были возведены молельня, кельи и караван-сарай.

Было также отмечено, что с сентября 2012 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева на территориях, прилегающих к храму, были проведены работы по благоустройству, построены подсобные здания.