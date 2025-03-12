В Баку проходит конференция на тему "Устойчивое развитие: от города к территориям" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 марта в Университете АДА состоялся 9-й выпуск мероприятия под названием "День итальянского дизайна в мире". В этом году мероприятие посвящено теме "Неравенства – Дизайн для лучшей жизни".

Как сообщает в среду Trend, мероприятие, организованное при сотрудничестве посольства Италии в Баку, Итальянского торгового агентства (ИТА), Университета АДА и Миланского политехнического университета, было организовано с целью подчеркнуть потенциал территорий как ведущих сил устойчивого развития.

Мероприятие открыла заместитель декана факультета дизайна и архитектуры Университета АДА Нора Ломбардини.

Затем выступил посол Лука Ди Джанфранческо.

В приветственной речи посол напомнил о значении Итало-Азербайджанского университета как ведущей силы двустороннего сотрудничества и высоко оценил работу, проделанную Миланским политехническим университетом в рамках сотрудничества с Университетом АДА по открытию начальных курсов факультета архитектуры и дизайна.

В качестве примера успешного сотрудничества между Италией и Азербайджаном посол высоко оценил опыт компании Simmetrico Network в стране и в то же время подчеркнул важную роль Фонда Гейдара Алиева в укреплении культурных связей путем поощрения участия Азербайджана в следующей Венецианской биеннале по архитектуре.

Выступившие на мероприятии проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде и декан факультета дизайна и архитектуры Сильвия Феррарис коснулись влияния образовательного сотрудничества на межгосударственные отношения.

От имени Департаментов архитектуры и дизайна Миланского политехнического университета выступили профессор Даниэла Селлони, профессор Понцини и профессор Ломбардини, президент и креативный директор сети Simmetrico Даниэле Замбелли.

На мероприятии также выступила представитель Центра Гейдара Алиева Рена Мамедова, которая рассказала о проектах Фонда Гейдара Алиева.

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