Глобальный Бакинский форум с каждым годом становится все более успешным - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум с каждым годом становится все более успешным, а число его участников неуклонно растет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня заявил журналистам депутат Великого национального собрания Турции и глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Программа этого года также охватывает мировые реалии, проблемы и кризисы. Темы отражают актуальные вызовы сегодняшнего дня", - сказал он.

Бывший глава МИД Турции отметил, что в Форуме участвует большое количество представителей со всего мира.

"Я также принимаю участие в Форуме, и для меня это большая честь. Если Азербайджан приглашает, то, независимо от места и темы, приехать для участия в мероприятиях - это наш долг и обязанность.

Хочу отметить, что в Анталии также проводится Дипломатический форум, и в этом году он состоится в четвертый раз. С каждым годом он становится все более успешным и влиятельным. Мы хотим укрепить сотрудничество между этими двумя форумами и уже обсудили этот вопрос с представителями Азербайджана. Желаю Форуму успехов", - добавил М.Чавушоглу.

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